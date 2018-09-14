Защита Кочаряна заявила о незаконном уголовном преследовании экс-президента

Ереван, , 19:16 — REGNUM Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна из содержания опубликованной записи телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности и главой Специальной следственной службы и последовавших за этим заявлений премьер-министра Никола Пашиняна пришли к заключению, что в отношении Роберта Кочаряна осуществляется незаконное уголовное преследование. Об этом заявил сегодня, 14 сентября, на пресс-конференции один из адвокатов экс-президента Армении Айк Алумян.

Он отметил, что из разговора директора СНБ и начальника ССС ясно, что судья согласовал свои действия с директором СНБ, а последний проявил к судье крайне пренебрежительное отношение.

Более того, по словам адвоката, процесс ареста Кочаряна проходил с «беспрецедентными нарушениями» Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

«Подтвердились самые пессимистичные ожидания адвокатов Роберта Кочаряна в связи с направленностью этого процесса и изначальной предопределенностью его исхода. Вызывает обеспокоенность также тот факт, что в общество внедряется подход, что есть люди, права которых можно нарушать, а действия, направленные на защиту этих людей, рассматриваются как предательство, диверсия», — цитирует Алумяна aysor.am.

Oн также отметили, что Высший судебный совет Армении не защищает независимость судей в условиях, когда посягательство на их независимость достигло апогея.

«Вызывает обеспокоенность также гробовое молчание правозащитных общественных организаций и правозащитников. Создается впечатление, будто основные права человека имеют личностный, а не всеобщий характер», — заявил Айк Алумян.

По словам адвокатов, все государственные органы должны дать произошедшему адекватную правовую оценку.

11 сентября в YouTube появилась аудиозапись разговора директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна и руководителя Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна, где они обсуждают ситуацию по резонансным уголовным делам, возбужденным в Армении в отношении бывших госчиновников. В частности, в разговоре затрагивается тема допроса экс-президента Роберта Кочаряна, ареста и выдвижения обвинения генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову.