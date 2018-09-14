Пятница, 14 Сентября 2018 года
20:21:46 МСК

Глава МИД РФ назвал позицию Турции по Идлибу конструктивной

Политика

Турецкие партнеры способствуют локальным соглашениям оппозиции и сирийских войск

Берлин, 14 сентября 2018, 19:01 — REGNUM  Россия и Турция сотрудничают в деле разрешения ситуации в зоне «Идлиб», заявил 14 сентября в Берлине министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы МИД России, турецкие партнеры сотрудничают очень конструктивно. При их содействии достигаются локальные соглашения о перемирии между боевиками и сирийскими войсками, а также решаются ряд вопросов по созданию гуманитарных коридоров и зон безопасности для мирных жителей провинции Идлиб.

«Мы вместе с нашими турецкими партнерами, которые очень конструктивно сотрудничают в этом вопросе, способствуем локальным договоренностям между отрядами умеренной оппозиции и правительственными войсками и способствуем созданию гуманитарных коридоров и безопасных зон для мирного населения», — сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Как сообщало ИА REGNUM, часть скопившихся в Идлибе боевиков подконтрольны Турции. Анкара призывает Дамаск и Москву не проводить в этой зоне военную операцию традиционного типа, так как опасается масштабной волны беженцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: Борьбу с террористами в Идлибе надо продолжать бескомпромиссно

Читайте развитие сюжета: МИД ФРГ: Германия против широкомасштабной военной операции в Идлибе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить