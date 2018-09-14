Глава МИД РФ назвал позицию Турции по Идлибу конструктивной

Берлин, , 19:01 — REGNUM Россия и Турция сотрудничают в деле разрешения ситуации в зоне «Идлиб», заявил 14 сентября в Берлине министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы МИД России, турецкие партнеры сотрудничают очень конструктивно. При их содействии достигаются локальные соглашения о перемирии между боевиками и сирийскими войсками, а также решаются ряд вопросов по созданию гуманитарных коридоров и зон безопасности для мирных жителей провинции Идлиб.

«Мы вместе с нашими турецкими партнерами, которые очень конструктивно сотрудничают в этом вопросе, способствуем локальным договоренностям между отрядами умеренной оппозиции и правительственными войсками и способствуем созданию гуманитарных коридоров и безопасных зон для мирного населения», — сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Как сообщало ИА REGNUM, часть скопившихся в Идлибе боевиков подконтрольны Турции. Анкара призывает Дамаск и Москву не проводить в этой зоне военную операцию традиционного типа, так как опасается масштабной волны беженцев.

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