Сенатор заявила о возможном приостановлении дипотношений между США и РФ

Москва, , 18:56 — REGNUM Новые санкции США в отношении России могут привести к полному приостановлению дипломатических отношений между двумя странами. Об этом заявила 14 сентября член Совета Федерации Ольга Ковитиди в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Второй этап санкций ожидается уже в ноябре, они будут достаточно серьёзными. Это существенное сокращение дипломатических отношений с Соединенными Штатами, вплоть до их полного приостановления, запрет экспорта-импорта с Россией, это ударит по крупному американскому бизнесу, это запрет авиаперевозок. Мы понимаем, что ситуация будет достаточно быстро развиваться. Перед каждыми президентскими выборами Соединенные Штаты начинали где бы то ни было войну, чтобы отвлечь людей от проблем. Выборы в Конгресс в ноябре — это промежуточные выборы, поэтому никакого кровопролития не будет. Но то, что будут приняты существенные шаги, мы их ощутим. И Россия к ним готова», — сказала сенатор.

Накануне с прогнозом нового витка санкций после выборов в Конгресс выступил американист, академик РАН Сергей Рогов.

«Наиболее жесткие санкции последуют сразу после промежуточных выборов в США в середине ноября», — заявил он.

Напомним, 12 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях в отношении России.