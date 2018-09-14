Лавров: Борьбу с террористами в Идлибе надо продолжать бескомпромиссно

Берлин, , 18:47 — REGNUM В Идлибе борьбу с террористами надо продолжать без всяких компромиссов, заявил 14 сентября на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, Сергей Лавров отметил, что вменяемых оппозиционеров надо отделить от боевиков террористических группировок, а также свести к минимуму риск для мирных жителей провинции Идлиб, на территории засели незаконные вооруженные формирования.

«Задача состоит, прежде всего, в том, чтобы бескомпромиссно продолжать борьбу с террористами, добиваться отмежевания вменяемой, умеренной оппозиции от «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ей подобных, и делать всё, чтобы минимизировать любые риски для гражданского населения», — сказал Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории сирийской провинции Идлиб скопились боевики, вытесненные туда из других регионов Сирии. На переговоры о мирном урегулировании они не идут и, прикрываясь статусом зоны деэскалации, ежедневно устраивают десятки вооруженных провокаций и обстрелов.

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