Стокгольм, , 18:47 — REGNUM Шведские военные ожидают, их годовой бюджет значительно увеличится. Все основные партии страны хотели бы создать более сильную национальную оборону и увеличить расходы на шведские вооруженные силы в течение следующих 10 лет.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что страна нуждается в более устойчивом потенциале национальной обороны, который лучше финансируется. Стефан Лёвен также является лидером правящей Социал-демократической партии.

Обоснованием увеличения военных расходов, численности вооруженных сил, улучшения их оснащенности оружием и боевой техникой, по словам шведских политиков, служит «непредсказуемая Россия».

В долгосрочной перспективе и к 2035 году военные хотели бы, чтобы расходы на оборону выросли до 12,1 миллиарда долларов в год. Планируется увеличить численность вооруженных сил страны с нынешних 50 000 военнослужащих до 120 000 человек к 2035 году, то есть в 2,4 раза.

Этот предлагаемый новый облик шведской армии, улучшенные возможности и усиленная организация будут включать по крайней мере четыре подразделения бригадного уровня, полк легкого пехотного спецназа, флот из 24 надводных боевых кораблей и шести подводных лодок, восемь истребительных эскадрилий, 120 боевых самолетов Gripen.