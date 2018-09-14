МИД России предостерегает от реализации силового сценария в Донбассе

Берлин, , 18:41 — REGNUM Попытка реализации силового сценария в Донбассе станет катастрофой для населения и может подорвать государственность Украины, заявил 14 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Хотел бы решительно предостеречь тех, кто вынашивает силовой сценарий», — сказал Сергей Лавров на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с германским коллегой Хайко Маасом.

По мнению российского министра, подобное развитие событий «станет катастрофой для украинского народа, потому что может реально подорвать государственность Украины». «Нельзя воевать со своими гражданами», — подчеркнул он.

В ходе пресс-конференции обе стороны заявили о безальтернативности Минских соглашений в рамках урегулирования конфликта в Донбассе. Была отмечена также необходимость продвижения вперёд в «нормандском формате», при этом Хайко Маас заявил, что прогресс в данном направлении зависит от России.

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