Орбан: ЕС хочет забрать у стран Европы право защищать свои границы

Будапешт, , 18:38 — REGNUM Целью европейских властей, осудивших Венгрию за политику ее правительства, является отъем у стран-членов ЕС права самостоятельно защищать свои границы, в том числе от нелегальных мигрантов, заявил в пятницу, 14 сентября, в эфире венгерской радиостанции Mr премьер-министр страны Виктор Орбан, передает Il Messaggero.

Евросоюз не смог заставить Венгрию открыть свои границы мигрантам, его нынешняя цель — установить общий запрет для всех стран на охрану своих границ, считает Орбан. Евросоюз намерен передать право на охрану границ «наемникам», которые будут впускать всех, сказал премьер-министр.

Вместе с тем он заявил, что дни нынешнего состава Европарламента и Еврокомиссии, большинство в котором составляют сторонники нелегальной миграции, сочтены. Новые выборы в Европарламент состоятся в мае 2019 года, после этого изменится и состав Еврокомиссии, и Орбан рассчитывает, что в новом составе большинство получат его единомышленники, сторонники национальных суверенитетов.

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Резолюцию, осуждающую политику правительства Венгрии, Европарламент утвердил 12 сентября, но для ее вступления в силу понадобится также поддержка Европейского совета, объединяющего глав государств ЕС.