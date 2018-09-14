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Меркель: «Укрепление НАТО — это неизбежность»

Политика

Канцлер Германии выступила на пресс-конференции в Вильнюсе

Вильнюс, 14 сентября 2018, 18:49 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель заверила союзников в Восточной Европе в «неизбежности» укрепления Североатлантического альянса, 14 сентября передает агентство Reuters.

«Укрепление оборонного альянса НАТО — это неизбежность», — заявила Меркель на пресс-конференции в Вильнюсе.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Новрвегии прошла конференция НАТО по «сдерживанию российской угрозы», в которой приняли участие представители военных ведомств США и 11 стран Европы.

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