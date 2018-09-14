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Депутаты Полтавы распустили администрацию города за антинародные решения

Политика

Мэрия распродавала коммунальное имущество частным предприятиям

Полтава, Украина, 14 сентября 2018, 18:29 — REGNUM  В Полтаве заксобрание распустило исполнительный комитет города, сообщает 14 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, 22 депутата Полтавского городского совета проголосовали за роспуск мэрии. Всего в горсовете работают 42 депутата, 22 голоса — минимальный кворум для роспуска исполнительной власти.

По словам депутата Александра Шамоты, мэрия была распущены за «антинародные решения»: власти повышали стоимость проезда в общественном транспорте, раздавали коммунальное имущество частным предприятиям и совершали другие антинародные действия.

Напомним, ранее мэр Полтавы Александр Мамай заявил, что заседание депутатов является нелегитимным. Сами депутаты Полтавского горсовета отмечали, что намерены выразить недоверие Мамаю и отправить его в отставку.

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Политическая жизнь Украины
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