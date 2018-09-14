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Брюссель озвучил «ключевые разногласия» по Brexit с Лондоном

Политика

Чиновники ЕС надеются достичь соглашения по Brexit к концу октября — началу ноября

Брюссель озвучил «ключевые разногласия» по Brexit с Лондоном
Иван Шилов © ИА REGNUM
Brexit

Брюссель, 14 сентября 2018, 18:33 — REGNUM  Представитель ЕС на переговорах по Brexit озвучил «ключевые разногласия» между Лондоном и Брюсселем, 14 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Барнье, главными противоречиями соглашения являются вопросы границы между Северной Ирландией и Великобританией и системы защиты пищевых продуктов ЕС после выхода Великобритании из блока.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновники Евросоюза надеются достичь соглашения с правительством Великобритании по Brexit к концу октября — началу ноября текущего года.

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