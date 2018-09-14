Брюссель озвучил «ключевые разногласия» по Brexit с Лондоном

Брюссель, , 18:33 — REGNUM Представитель ЕС на переговорах по Brexit озвучил «ключевые разногласия» между Лондоном и Брюсселем, 14 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Барнье, главными противоречиями соглашения являются вопросы границы между Северной Ирландией и Великобританией и системы защиты пищевых продуктов ЕС после выхода Великобритании из блока.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновники Евросоюза надеются достичь соглашения с правительством Великобритании по Brexit к концу октября — началу ноября текущего года.

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