Синод РПЦ постановил не поминать константинопольского патриарха Варфоломея

Москва, , 18:11 — REGNUM Священный Синод Русской православной церкви принял решение прекратить поминовение константинопольского патриарха Варфоломея, сообщил 15 сентября на брифинге глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион.

Напомним, на главном богослужении поименно перечисляются предстоятели всех поместных православных церквей мира. По исторически сложившейся традиции, патриарх Константинопольской церкви при этом упоминается первым.

При этом митрополит подчеркнул, что евхаристическое общение между церквами не будет прерываться и священники Константинопольского патриархата и Русской православной церкви по-прежнему могут совершать совместные богослужения.

Как сообщало ИА REGNUM, обострение отношений вызвано позицией Константинопольского патриарха Варфоломея по вопросу предоставления автокефалии (независимости) православным общинам Русской православной церкви, находящимся на территории Украины.

Подавляющее большинство предстоятелей поместных православных церквей мира отнеслись к этому крайне негативно и классифицировали эти действия Варфоломея как церковный раскол.

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