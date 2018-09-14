Минобороны РФ изучает информацию о химической лаборатории США в Грузии

Москва, , 18:11 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации изучает опубликованные ранее на сайте бывшего министра государственной безопасности Грузии Игоря Георгадзе документы, касающиеся военно-биологической программы США. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

«В настоящее время все опубликованные на сайте Игоря Гиоргадзе документы изучаются профильными специалистами Минобороны России», — заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

Также в военном ведомстве пообещали, что о результатах исследования этих документов будет доложено российской и международной общественности.

Напомним, что бывший министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе выступил с заявлением о том, что американская биологическая лаборатория на территории Грузии проводила опасные эксперименты.

Речь идёт об исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара, который был открыт в 2011 году неподалеку от Тбилисского международного аэропорта в поселке Алекссевка.

По словам Гиоргадзе, эта лаборатория проводила запрещенные эксперименты и нарушала множество международных конвенций, в том числе Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, которая была ратифицирована США ещё в 1972 году.