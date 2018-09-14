Вслед за ЕС: Украина отменит зимнее и летнее время ради евроинтеграции

Киев, , 18:03 — REGNUM Украина перестанет переходить на зимнее и летнее время, если от этой практики откажется Евросоюз, заявили в министерстве экономического развития Украины, сообщает 14 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, чиновники из министерства не видят обоснования постоянно переводить часы на час вперед или назад в зависимости от сезона. В ведомстве подчеркнули, что экономического обоснования об уменьшении энергопотребления от перевода часов нет.

Напомним, 14 сентября еврокомиссар Виолета Булк заявила, что Евросоюз с октября 2019 года перестанет переходить на летнее и зимнее время. Ранее об этом же заявлял глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. ЕС в 2002 году принял единый стандарт для перевода часов: стрелки сдвигают на час вперед и назад в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.