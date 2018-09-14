Кучма призвал Киев созвать нормандскую четверку и блокировать выборы в ДНР

Киев, , 18:02 — REGNUM Второй президент Украины, представитель страны в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма призвал нормандскую четверку не соглашаться на проведение выборов в ДНР и ЛНР. Об этом Кучма сказал 14 сентября в кулуарах форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

По его словам, «выборы легализуют власть в Донецке и Луганске». Кучма призвал Киев созвать переговоры в нормандском формате и блокировать выборы.

«Это грубое нарушение. Если мир, нормандский формат согласятся на это, то мы просто легализируем ту власть, которая есть на сегодняшний день в так называемых ЛНР и ДНР», — считает Кучма.

Кучма также напомнил, что Минские соглашения не подписали руководители государств.

«Почему Минские соглашения не подписали руководители государств? Подписала контактная группа, в том числе и я. Хотя у меня нет никаких прав. Почему не подписал Путин, почему не подписала Меркель, почему не подписал президент Франции? Они были уверены в том, что все, что там записано, не будет исполняться в полном объеме. Они не хотели брать на себя ответственность», — пояснил Кучма.

Напомним, 7 сентября Народный совет ДНР назначил внеочередные выборы главы ДНР и парламента республики на 11 ноября. Аналогичное решение также принял и парламент ЛНР. В начале 2018 года планировалось, что выборы в Донецке и Луганске пройдут осенью, однако летом их решили перенести на неопределенный срок.

Как сообщалось, ранее Киев, ЕС и США проведение выборов в Донецке и Луганске.

Кроме того, 8 сентября Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) заявила, что объявление выборов в ЛНР и ДНР противоречит Минским соглашениям. Европейский Союз призвал Россию избегать шагов, которые препятствуют прогрессу в реализации Минских соглашений.

«Мы ожидаем, что Россия особенно будет в полной мере использовать свое влияние на сепаратистов в этом отношении», — подчеркнул официальный представитель ЕВС.