О чем будут говорить Путин и Пашинян в Ереване

Станислав Тарасов, , 18:23 — REGNUM

Появились сообщения о том, что президент России Владимир Путин совершит официальный визит в Армению. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которые приводит «Известия», сроки визита будут согласованы позднее. По всем признакам Путин прилетит в Ереван после посещения Баку в формате широкого турне (в последних числах месяца он посетит Душанбе, где состоится встреча лидеров стран СНГ).

Надо полагать, что в работе этого форума примет участие и премьер-министр Армении Никол Пашинян, хотя официальным подтверждением ИА REGNUM пока не располагает. Но как бы то ни было, анонсированный Москвой визит Путина в Ереван подается армянскими СМИ как «ответ на приглашение Пашиняна», состоявшегося во время недавнего визита премьера в Москву и переговоров его с лидером России в Кремле. Правда, тогда сроком поездки указывался «конец текущего, либо начало следующего года». Но ситуация складывается таким образом, что после 8 сентября, когда прошли переговоры в Кремле с Пашиняном, видимо, появилась необходимость в новой встрече российского президента и армянского премьера, которая, возможно, позволит разъяснить некоторые моменты во взаимоотношениях между двумя странами. А они лежат на поверхности. Прежде всего, бросается в глаза то, что после переговоров в России с оценочной оценкой российско-армянского нового диалога выступил только Пашинян.

В интервью газете «Коммерсант» он заявил, что «армяно-российские отношения сейчас находятся на очень высоком уровне, на беспрецедентно высоком уровне» и «фактически в наших отношениях нет никаких проблем». В то же время Москва на высоком уровне воздержалась от каких-либо оценок. Правда, на днях в Ереване побывала делегация во главе с председателем комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым. Во время общения парламентариев двух стран состоялся обмен мнениями относительно перспектив развития отношений между законодательными собраниями двух стран. При этом Калашников заявил, что «связи между Россией и Арменией были и продолжают оставаться на высоком уровне», и подчеркнул «важность роли парламентской дипломатии и эффективного сотрудничества на международных парламентских платформах».

Пока это все. В то же время в СМИ появились сообщения о том, что начались российско-армянские переговоры по реализации предоставляемого Москвой военного кредита Еревану размером в 100 миллионов долларов. С одной стороны, это демонстрирует, что Россия, несмотря на политические потрясения в Армении, продолжает развивать с ней сотрудничество по военно-технической линии. Но именно в этот момент в Ереване, с другой стороны, объявили о проведении командно-штабных учений «Шант-2018», по сценарию которых Национальное собрание Армении принимает решение об объявлении войны Азербайджану. Как заявил в этой связи Пашинян, «основная цель учений — отработка действий органов государственного управления в условиях перехода от состояния мира к военным действиям».

Конечно, армия любой страны обязана проводить учения. Но зачем в данном случае нужно было использовать такой сценарий, который, естественно, вызвал соответствующую реакцию в Баку, который объявил о проведении аналогичных учений у себя? И дело тут не только в том, что подобные действия срывают переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, ведь на полях Генассамблеи ООН готовится встреча глав МИД Азербайджана и Армении, которая возможна при условии сохранении прежней повестки: реализации венских и санкт-петербургских соглашений, что означает мониторинг линии соприкосновения враждующих сторон и появление международных наблюдателей. Объективно в интригу контекста теперь стал вплетаться и российский военный кредит. Более того, стоящий отдельно аспект российско-армянского военно-технического сотрудничества Ереван начинает интегрировать уже в политическую повестку диалога не только между этими Арменией и Россией, но и Азербайджаном.

Все это наводит на мысль, что, судя по поведению и противоречивым заявлениям Пашиняна, у него только еще формируется исключительно собственная концепция по региональной безопасности, что требует отдельного тщательного анализа. И это при том, что он пришел к власти при необычных обстоятельствах и сейчас находится в ситуации обостряющей внутриполитической борьбы. Так что диалог в Ереване российского президента с армянским премьером может иметь сложный, а для Москвы даже диагностический характер. Поэтому не будем делать секрета из того, что сейчас в российских кругах идет продумывание различных вариантов, как и куда двигаться с Арменией. Вопрос и в том, куда сама Армения желает двигаться. Пока, как сообщает Sputnik Armenia, намечавшаяся в сентябре встреча президента США Дональда Трампа и Пашиняна в ходе его визита в Нью-Йорк не состоится.

Агентство называет три причины отмены встречи: визиты Пашиняна в Россию, участие армянских военных в гуманитарной миссии в Сирии и допуск российских специалистов в американские лаборатории в Армении. Посмотрим, что будет дальше. Время на адаптацию к конкретным геополитическим реалиям, предоставленное новому армянскому правительству, уже истекает.