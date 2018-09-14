Киргизия вручила ноту послу Казахстана из-за проверок в аэропорту Алма-Аты

Бишкек, , 18:29 — REGNUM МИД Киргизии обеспокоено действиями компетентных органов Казахстана в связи с продолжающимися случаями систематических и чрезмерных проверок граждан Киргизии в аэропорту Алма-Аты, сообщили 14 сентября в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Послу Казахстана в Киргизии Кариму Кокрекбаеву вручена соответствующая нота. В МИД Киргизии также настоятельно попросили обратить внимание на недопустимость чрезмерных и оскорбительных действий компетентных органов Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае МИД Киргизии отправило ноту в МИД Казахстана в связи с массовыми проверками граждан республики. В ответ Астана объяснила действия сотрудников органов безопасности необходимостью выявления членов международных террористических организаций.

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