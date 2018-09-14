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В Южном Судане снова бои — мир продержался двое суток

Политика

Правительство и повстанцы обвиняют друг друга в «провокациях»

Джуба, 14 сентября 2018, 17:38 — REGNUM  В Южном Судане продолжились столкновения между правительственными войсками и отрядами «оппозиции», 14 сентября передает агентство Associated Press.

О боях сообщается из округов Лайня и Кайо-Кеджи, причем обе стороны обвиняют друг друга в «провокациях» и начале боевых действий вопроеки мирному соглашению.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября президент Южного Судана Сальва Киир и лидер повстанцев Риек Мачар подписали мирное соглашение на саммите в Эфиопии. Предыдущее мирное соглашение было подписано в 2015 году и соблюдалось целый год.

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