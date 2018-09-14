В конфликте вокруг митинга в Петербурге виноваты обе стороны

Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM Санкт-Петербург может избежать проявлений агрессии и насилия в ходе анонсированного митинга по пенсионной теме, если его организаторы и участники с одной стороны, а с другой — власти и «силовики» проявят здравый смысл и благоразумие. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал 14 сентября политолог Дмитрий Солонников.

По его мнению, ответственность за то, что в преддверии акции возникла конфликтная ситуация, лежит и на инициаторах митинга, и на городских чиновниках. Но стороны еще могут найти компромисс.

Напомним, на 16 сентября на площади Ленина был запланирован и согласован с властями митинг против пенсионной реформы. 6 сентября на площади произошел прорыв трубы холодного водоснабжения, в тот же день начались ремонтные работы. 9 сентября на площади была решительно пресечена акция сторонников Навального, задержаны 600 человек.

Организаторов нового митинга, среди которых группа депутатов Заксобрания Петербурга, предупредили о невозможности его проведения на ремонтируемой площади, им предложили перенести акцию в Удельный парк. Однако активисты отказались и пообещали выйти на площадь Ленина в ранее намеченный срок.

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Дмитрий Солонников полагает, что жёсткость реакции власти на акцию 9 сентября объясняется ее явной провокационностью, поскольку она была устроена в единый день голосования, а «пенсионная» повестка была для сторонников Навального всего лишь предлогом.

«Сейчас будет акция, посвященная, действительно, пенсионной реформе. Я думаю, реакция будет поспокойнее», — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, на ком лежит ответственность за доведение ситуации вокруг митинга до стадии конфликта, Солонников отметил, что «обе стороны ведут себя не лучшим образом».

«Городские власти говорят о том, что на площади Ленина — авария и проводить здесь массовые акции нельзя, и в этом есть своя логика. Сам факт аварийности нынешнего состояния площади вопросов не вызывает: все мы видели фонтан воды из-под асфальта на прошлой неделе. Но власть могла бы предложить какое-то иное место, приемлемое для оппозиции», — говорит политолог.

Он считает ненормальной сложившуюся в Петербурге практику, при которой все массовые акции власти предлагают переносить в Удельный парк.

«Есть Пионерская площадь, на которой тоже периодически проходили акции, и она рассматривалась как возможный «гайд-парк». Есть Марсово поле, хотя вообще это кладбище, а не место для политических шоу. Власть могла бы поискать и иные точки, но она оказывается не договороспособной, не идет на решение вопроса», — сказал Солонников.

«С другой стороны, оппозиция: настаивать только на аварийной площади Ленина — не лучшая позиция, хотелось бы услышать какие-то другие предложения. Здесь с двух сторон есть фактор «упёртости», — добавил эксперт.

Он обратил внимание на то, как это диссонирует с недавним проведением крестного хода по Невскому проспекту, когда в интересах религиозной общины 12 сентября на несколько часов был перекрыт фактически весь центр города.

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«Этот диссонанс безусловно влияет на ситуацию, как будто город разделен на «чистых» и «нечистых»: одним можно устраивать массовые мероприятия, а другим — нет, хотя церковь — просто одна из общественных организаций», — отметил Солонников.

Сочетание всех перечисленных факторов, по мнению политолога, создает в Петербурге негативный фон перед акцией по теме пенсионной реформы.

В то же время, заметил он, вряд ли следует ожидать, что полиция и ОМОН будут действовать 16 сентября на площади Ленина столь же жёстко, как это было 9 сентября на том же месте.

«Это зависит от поведения обеих сторон. Если всё это будет происходить без нарушений движения транспорта, если не будет попыток перекрыть проезжую часть — это один вариант. Если же будут пытаться растащить загородки, поставленные на время ремонта, и перекрыть движение — это другой вариант. Но шанс на то, что всё пройдет более спокойно, на мой взгляд, есть», — резюмировал Дмитрий Солонников.

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