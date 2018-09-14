Киев приветствует решение суда Англии по евробондам России на $3 млрд

Киев, , 16:43 — REGNUM Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение дело по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на 3 млрд долларов. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию Украины. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба минфина Украины.

Высокому суду Лондона придется вернуться к рассмотрению долгового спора между Киевом и Москвой в рамках классического судопроизводства. Отмечается, что суд отменил решение суда первой инстанции, разрешивший рассмотреть спор в порядке упрощенного производства и отказавший Украине «в судебном разбирательстве аргументов защиты относительно принуждения».

«Отмена предыдущего решения и предоставление Украине возможности представить свою защиту в полном объеме в суде первой инстанции является выдающейся победой Украины. В то же время Апелляционный суд единогласно решил, что английский суд должен провести полное и открытое судебное разбирательство позиции Украины. Украина заявляет, что якобы подписанные соглашения относительно «русских» облигаций являются ничтожными и не подлежат принудительному исполнению с учетом своевольных угроз и акты политической и военной агрессии России против Украины», — говорится в заявлении минфина.

В свою очередь и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова считает, что Украина получила возможность доказать в суде первой инстанции, что соглашения по еврооблигациям на 3 млрд долл «являются ничтожными и не подлежат принудительному исполнению».

«Это обусловлено дерзкими угрозами и актами агрессии, которые Россия совершила против Украины не только накануне заключения соответствующих соглашений, благодаря чему и обеспечила их подписание, а также в период после подписания, и которые она продолжает оказывать до сих пор. Украина приветствует предоставленную возможность в полном объеме представить и доказать свою позицию о неправомерности действий России. Россия должна нести ответственность за свои международно-противоправные деяния», — сказала Маркарова.

Кроме того, премьер-министра Украины Владимир Гройсман назвал российский кредит в 3 млрд долл «прямым подкупом» руководства страны в обмен на отказ от евроинтеграции.

«Дело о «долге Януковича» перед Российской Федерацией вернули в суд первой инстанции. Требование Кремля отдать $3 млрд, выданных Киеву в конце 2013 года, не удовлетворено. Зато восстановлено наше право называть вещи своими именами. Тот кредит стал прямым подкупом тогдашнего руководства нашего государства. Деньги дали в обмен на отказ от европейского вектора развития Украины и фактическую сдачу интересов украинцев. Пять лет назад против нас совершили очередное преступление. Время усилить позиции и восстановить справедливость», — написал Гройсман в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2013 года Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долларов при президенте Викторе Януковиче. Всего Россия планировала предоставить Украине 15 млрд долларов кредита. В 2017 году суд Лондона отклонил аргументы Украины в иске к России на 3 млрд долларов. Киев уже заявлял, что намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона.