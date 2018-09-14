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«Мотоциклетная столица России» обрела нового мэра

Политика

Прежний руководил городом восемь лет

Ирбит, Свердловская область, 14 сентября 2018, 16:39 — REGNUM  В свердловском городе Ирбите 14 сентября был избран новый мэр. Им стал бывший первый заместитель главы города Николай Юдин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Внеочередное заседание местной думы прошло утром. На нём и был избран мэр.

Всего думе были представлены два кандидата на этот пост. Из 21 депутата 17 проголосовали за Юдина. Голосование было открытым.

«Отныне новый вектор в развитии города Ирбита!» — написал на своей странице в Facebook депутат свердловского Заксобрания Александр Коркин.

Добавим, Ирбит называют мотоциклетной столицей России. В 2009—2018 годах его возглавлял Геннадий Агафонов, который сейчас оставляет пост.

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