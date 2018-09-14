На Украине спустили на воду новый десантно-штурмовой катер «Кентавр-ЛК»

Киев, , 16:36 — REGNUM Сегодня, 14 сентября, в Киеве на заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве (опосредованно принадлежит президенту Украины Петру Порошенко) прошла церемония спуска на воду первого украинского серийного десантно-штурмовой катера проекта «Кентавр-ЛК». В мероприятиях приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и министр обороны Степан Полторак.

По словам Турчинова, боевая единица усилит возможности Военно-морских сил Украины по «противодействию российской агрессии на всем побережье от Черного до Азовского морей».

«Мы с вами спускаем на воду десантно-штурмовой катер. А что важно? Это первый образец серии проекта №58 503 под названием «Кентавр». Это первый серийный катер, который поступает в наши Военно-морские силы», — сказал Турчинов.

Секретарь СНБО считает, что катер не уступает российскому «Раптору» и катерам подобного класса стран НАТО.

«Хочу поблагодарить наших производителей, которые выпускают продукцию, которая ничем не уступаем мировым аналогам. Этот катер ничем не уступает российскому «Раптору». Он не уступает катерам подобного класса стран НАТО. У него есть мощное вооружение, он имеет возможность плыть со скоростью 40 узлов. Он может десантировать 36 морских пехотинцев. Есть достаточно мощная система вооружений и ракетное вооружение, и боевые модули, которые имеют систему стабилизации. Она позволяет точно поражать цели не снижая ход катера… Это полностью украинская разработка от чертежей и до готового катера», — подытожил Турчинов.

В свою очередь, Украинский военный портал информирует, что катер предназначен для несения патрульной службы на реках и прибрежных морских акваториях, доставки и высадки десантов. Проектом предусмотрена максимальная скорость катера — до 50 узлов, которая достигаться двумя водометами производства компании Hamilton Jet из Новой Зеландии. Десантный отсек предназначен для размещения до 32 военнослужащих со снаряжением и вооружением. Дополнительные характеристики: водоизмещение: 47 тонн (полная); длина, наибольшая: 24,3 м; ширина: 4,8 м; осадка: 1 м (максимальная); автономность 5 суток; экипаж 5 человек.

Вариант вооружения для ВМС ВС Украины предусматривает: две пусковые установки 80-мм реактивной системы залпового огня, два боевых модуля с пулеметами калибром 12,7 мм и 40 мм гранатометом. На десантно-штурмовых катерах установлена радиолокационная станция DRS4D-NXT, которая имеет максимальный диапазон дальности в 36 морских миль и минимальный диапазон дальности в 20 метров. Данная РЛС позволяет сопровождать сразу до 100 целей.

Напомним, десантно-штурмовые катера проекта 58 503 (шифр «Кентавр-ЛК») созданы в опытно-проектном центре кораблестроения в Николаеве на базе малых бронированных артиллерийских катеров проекта 58 155 «Гюрза-М». Катер построен на заводе «Кузница на Рыбацком» в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября правительство Украины утвердило документы, по которым США передадут Киеву два патрульных катера класса Island. Катера будут куплены для нужд Министерства обороны Украины.

Патрульные катера класса Айленд (англ. Island — остров) — это класс быстроходных патрульных катеров для береговой охраны США, предназначен для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Они имеют двухвальную дизельную энергетическую установку мощностью 5,280 л.с. (3,940 кВт), которая обеспечивает скорость до 29,5 уз (54,6 км/ч). Длина корпуса катера — 33,53 м, ширина — 6,4 м, осадка — 2 м, водоизмещение — 165 тонн. Личный состав катера — до 18 моряков, в том числе 3 офицера. На вооружении катера — 25-мм автоматическая артиллерийская установка Mk 38 Mod 0 Bushmaster и два 12,7 мм пулемета М2НВ.