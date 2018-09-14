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Лидер оппозиции Зимбабве отменил «инаугурацию» из-за холеры

Политика

12 сентября власти Зимбабве ввели запрет на публичные мероприятия в Хараре

Хараре, 14 сентября 2018, 16:50 — REGNUM  Лидер оппозиции Зимбабве Нельсон Чамиза отменил свою «инаугурацию» в связи со вспышкой холеры в Хараре, 14 сентября передает агентство Associated Press.

Как сообщало ИА REGNUM, сторонники Чамизы, несогласные с результатом президентских выборов в Зимбабве, намеревались привести к присяге своего лидера в субботу 15 сентября на массовом митинге в Хараре.

Однако 12 сентября власти Зимбабве ввели запрет на публичные мероприятия в столице из-за вспышки холеры и пообещали строго наказывать всех, кто будет нарушать предписание.

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Государственный переворот в Зимбабве
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