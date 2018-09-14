Мэр Ташкента избран сенатором Узбекистана Политика Артыходжаев стал пятым сенатором, избранным от имени Ташкентского городского хокимията (администрации) Ташкент, , 16:33 — REGNUM Хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артыходжаев избран членом Сената Олий Мажлиса Узбекистана, сообщает 14 сентября издание «Народное слово». Решение было принято 14 сентября на заседании Ташкентских городских и районных Кенгашей (советов) народных депутатов. Артыходжаев стал пятым сенатором, избранным от имени Ташкентского городского хокимията. Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Кенгаши народных депутатов назначил исполняющим обязанности хокима (мэра) Ташкента основателя группы компаний Akfa Джахонгира Артыкходжаева. Читайте ранее в этом сюжете: Мэром Ташкента назначен бизнесмен Артыкходжаев

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