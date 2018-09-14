Морские пехотинцы США провели совместные учения с боевиками в Сирии

Дамаск, , 15:58 — REGNUM Информационное агентство Рейтер сообщило о завершении совместных учений американской морской пехоты и боевиков в районе базы Эт-Танф в Сирии. Учения проводились в течение восьми дней и стали своеобразным ответом на учения ВС РФ в Средиземном море.

Агентство взяло по телефону интервью у командующего группировки «Магавир аль-Таура» полковника Муханнада аль-Тала. Данная группировка активно поддерживается США. Полковник отметил, что это первые такие совместные учения, в которых, кроме его повстанцев, участвовали несколько сотен американских военнослужащих при поддержке авиации.

Командир боевиков сказал, что России и Ирану послан мощный сигнал: американцы и повстанцы намерены остаться в районе базы Эт-Танф и противостоять любым угрозам их присутствию. Он воодушевлен новой политикой американских военных и считает, что для укрепления возможностей базы это большой сдвиг.

В этом месяце в Эт-Танф были переброшены несколько сотен американских морских пехотинцев, чтобы присоединиться к войскам специального назначения США, уже базирующимся в гарнизоне, и участвовать в совместных с повстанцами учениях.

Американская военная база Эт-Танф находится на стратегическом шоссе Дамаск — Багдад, которое ранее было основным маршрутом поставок иранского оружия в Сирию. По мнению военных экспертов, это делает базу оплотом против Ирана и частью более крупной кампании против экспансии Ирана на Ближнем Востоке.

Россия и сирийское правительство неоднократно призывали Вашингтон вывести свои войска с базы Эт-Танф. Американцы в свою очередь объявили запретную зону радиусом 55 километров вокруг базы.

Следует отметить, что сирийское правительство неоднократно заявляло, что намерено освободить от боевиков и иностранного присутствия каждую пядь земли Сирии.

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