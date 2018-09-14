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Франция приветствует решение продлить мандат миссии ООН в Ливии

Политика

Совет Безопасности ООН подтверждает решимость международного сообщества продолжать политический процесс в Ливии

Париж, 14 сентября 2018, 15:48 — REGNUM  Франция приветствует единогласное принятие Советом Безопасности ООН резолюции № 2434, продлевающей на один год (до 15 сентября 2019 года) мандат миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ), сообщает МИД Франции.

Совет Безопасности ООН подтверждает решимость международного сообщества продолжать политический процесс в Ливии.

Франция приветствует прогресс, достигнутый миссией ООН в Ливии, особенно поддержку проведения муниципальных выборов в августе 2017 года и первых муниципальных выборов в западном городе Эз-Завия в 2018 году.

Эз-Завия — четвертый по величине город в Ливии, расположенный к западу от ливийской столицы.

«Франция продолжит оказывать поддержку Ливии, чтобы страна как можно скорее восстановила стабильность», — говорится в заявлении МИД.

Напомним, миссия ООН по поддержке Ливии была создана в 2011 году для оказания помощь в восстановлении страны после войны.

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Политическая жизнь Франции
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