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Песков о «планах» по принудительной конвертации долларовых вкладов: «Нет»

Политика

12 сентября глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу Bloomberg заявил, что в кредитной организации рассчитывают на поддержку Банка России и правительства РФ в случае расширения антироссийских санкций США

Песков о «планах» по принудительной конвертации долларовых вкладов: «Нет»
Виктор Говорков. Нет! (фрагмент). 1954

Москва, 14 сентября 2018, 15:34 — REGNUM  Возможность принудительного перевода долларовых вкладов в рублевые в случае введения новых ограничительных мер США против банков Российской Федерации не рассматривают в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Нет, такого нет», — сказал представитель Кремля.

Комментировать заявление главы ВТБ Андрея Костина о том, что кредитная организация допускает подобную конвертацию, Песков отказался.

Напомним, 12 сентября глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу Bloomberg заявил, что в кредитной организации рассчитывают на поддержку Банка России и правительства РФ в случае расширения антироссийских санкций США.

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Банковское дело
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