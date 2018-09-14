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Боевиков в Идлибе подпитывают из-за рубежа — Лавров

Политика

Идлиб остается единственным очагом терроризма в Сирии

Боевиков в Идлибе подпитывают из-за рубежа — Лавров
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Террористы

Берлин, 14 сентября 2018, 15:33 — REGNUM  Боевиков террористических организаций в сирийской провинции Идлиб подпитывают из-за рубежа, заявил 14 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Германо-российского форума в Берлине.

По его словам, то, что боевики являются простыми людьми, которые засели в Идлибе как в крепости, и хотят перемирия — неправда.

«Они (боевики) оттуда активно осуществляют боевые действия, используя ту подпитку, которую они получают каким-то образом из-за рубежа», — цитирует «Интерфакс» Лаврова.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что Идлиб остается единственным очагом терроризма в Сирии, а боевики используют мирных людей в качестве живого щита.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ключевая роль в разрешении тяжелой гуманитарной ситуации в сирийской провинции Идлиб принадлежит Российской Федерации. То, как будут развиваться события в Идлибе, в первую очередь зависит от Москвы, добавил дипломат.

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Война в Сирии
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