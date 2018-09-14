Китай сделает всё возможное, чтобы помочь Венесуэле — премьер Госсовета КНР

Пекин, , 15:23 — REGNUM Китай готов оказать Венесуэле такую помощь, какую Пекин только сможет, заявил 14 сентября премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением Ли Кэцян выступил в ходе четырехдневного визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в КНР. По словам китайского чиновника, Пекин поддерживает стремление Каракаса развивать экономику Венесуэлы, а также улучшить условия жизни населения.

Китай также стремится продолжить развитие делового и торгового обмена, а также надеется, что Каракас сможет предоставить «политическую поддержку и юридические гарантии».

Напомним, Венесуэла и Китай подписали в общей сложности 28 соглашений о сотрудничестве в таких сферах, как образование, культура, нефтяная и горнодобывающая промышленности с целью развития экономики обеих стран.

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