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Китай сделает всё возможное, чтобы помочь Венесуэле — премьер Госсовета КНР

Политика

Пекин выступает за продолжение развития отношений с Каракасом

Пекин, 14 сентября 2018, 15:23 — REGNUM  Китай готов оказать Венесуэле такую помощь, какую Пекин только сможет, заявил 14 сентября премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением Ли Кэцян выступил в ходе четырехдневного визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в КНР. По словам китайского чиновника, Пекин поддерживает стремление Каракаса развивать экономику Венесуэлы, а также улучшить условия жизни населения.

Китай также стремится продолжить развитие делового и торгового обмена, а также надеется, что Каракас сможет предоставить «политическую поддержку и юридические гарантии».

Напомним, Венесуэла и Китай подписали в общей сложности 28 соглашений о сотрудничестве в таких сферах, как образование, культура, нефтяная и горнодобывающая промышленности с целью развития экономики обеих стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла и Китай подписали 28 соглашений о сотрудничестве

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Политический кризис в Венесуэле
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