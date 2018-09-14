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В Кремле назвали абсурдом реакцию Британии на интервью Петрова и Боширова

Политика

Упрекать Россию во лжи после выступления двух российских граждан — это абсурдно

Москва, 14 сентября 2018, 15:12 — REGNUM  Официальная реакция Великобритании на интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в причастности к «делу Скрипалей», абсолютно абсурдна, заявил 14 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Упрекать Россию во лжи после выступления двух российских граждан — это также абсурдно, потому что это простые граждане, они тоже не имеют отношения к государству», — заявил Песков.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что интервью Петрова и Боширова является «фейковым телешоу», а весь мир уже узнал, что за отравлением Скрипалей якобы стоит Россия.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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