В Кремле назвали абсурдом реакцию Британии на интервью Петрова и Боширова

Москва, , 15:12 — REGNUM Официальная реакция Великобритании на интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в причастности к «делу Скрипалей», абсолютно абсурдна, заявил 14 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Упрекать Россию во лжи после выступления двух российских граждан — это также абсурдно, потому что это простые граждане, они тоже не имеют отношения к государству», — заявил Песков.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что интервью Петрова и Боширова является «фейковым телешоу», а весь мир уже узнал, что за отравлением Скрипалей якобы стоит Россия.

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