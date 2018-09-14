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МИД Германии сообщил о «ключевой роли» России в Идлибе

Политика

14 сентября в Берлине пройдут переговоры двух дипломатов — главы МИД Германии Хайко Мааса и министра иностранных дел России Сергея Лаврова

Берлин, 14 сентября 2018, 15:03 — REGNUM  Ключевая роль в разрешении тяжелой гуманитарной ситуации в сирийской провинции Идлиб принадлежит Российской Федерации. Об этом сообщил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью агентству DPA.

«Мы (власти Германии) знаем, что поставлено на карту, — сказал дипломат перед встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. — Речь идет о предотвращении худшего — новой гуманитарной катастрофы».

По его словам, то, как будут развиваться события в Идлибе, в первую очередь зависит от Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Берлине пройдут переговоры двух дипломатов — главы МИД Германии Хайко Мааса и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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