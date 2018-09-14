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Первая сессия нового парламента Бурятии состоится 19 сентября

Политика

В повестке первой сессии – кадровые вопросы

Улан-Удэ, 14 сентября 2018, 14:47 — REGNUM  Первая сессия нового, шестого созыва Народного Хурала (парламента) Бурятии состоится 19 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском парламенте, соответствующий указ издал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Уточняется, что первая сессия станет организационной. В повестке — кадровые вопросы. Депутаты должны будут выбрать председателя Народного Хурала и двух заместителей, председателей комитетов и их заместителей, а также комиссии и секретариат. Кроме того, парламентарии решат, кто будет представлять законодательную власть республики в Совете Федерации.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы депутатов Народного Хурала Бурятии шестого созыва состоялись 9 сентября 2018 года. В региональный парламент вошли 66 депутатов, представляющих четыре партии: «Единую Россию», КПРФ, «Справедливую Россию» и ЛДПР.

Напомним, на трёх избирательных участках в Улан-Удэ выборы депутатов Народного Хурала признаны недействительными — № 847, 855, 860. На этих участках была пресечена попытка вброса бюллетеней. Однако на окончательные результаты выборов это не повлияло.

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Выборы депутатов Народного Хурала Бурятии в 2018 году
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