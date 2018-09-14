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Американские СМИ назвали новый российский самолет проблемой для НАТО

Политика

Западные эксперты, в том числе официальные лица США, неоднократно указывали на превосходство всех видов вооружения России

Вашингтон, 14 сентября 2018, 14:36 — REGNUM  Новый самолет Военно-воздушных сил России А-100 «Премьер» может стать серьезной проблемой для Североатлантического альянса (НАТО), пишет The National Interest.

По данным издания, в отличие от своего предшественника А-50, «Премьер» получит новые бортовые системы предупреждения и управления, а также более мощные и современные двигатели, также будет усилено шасси.

Напомним, западные эксперты, в том числе официальные лица США, неоднократно указывали на превосходство всех видов вооружения России. В частности, в марте этого года командующий Европейским командованием вооружённых сил США и верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО Кёртис Скапаротти указывал, что Москва может обойти по военному потенциалу США уже к 2025 году.

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