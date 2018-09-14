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Песков выразил обеспокоенность из-за ситуации с церковью на Украине

Политика

Сохранение единства православного мира является единственным предпочтительным сценарием развития событий «для Москвы и для всего православного мира»

Москва, 14 сентября 2018, 14:36 — REGNUM  Руководство Российской Федерации тревожит ситуация, сложившаяся вокруг вопроса об автокефалии Украинской церкви. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, в Кремле следят за внеочередным заседанием Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) в Москве, где обсуждаются разногласия по данному вопросу.

При этом Песков добавил, что государство не может вмешиваться в церковные дела, однако информация о возможных решениях в отношении церкви на Украине «вызывает обеспокоенность».

По его словам, сохранение единства православного мира является единственным предпочтительным сценарием развития событий «для Москвы и для всего православного мира».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в московском Свято-Даниловском монастыре состоится внеочередное заседание Священного синода Русской православной церкви.

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Автокефалия Украинской православной церкви
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