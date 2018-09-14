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ФРГ не исключает создания платежной системы для поддержания связей с Ираном

Политика

Это необходимо для того, чтобы обойти санкции США

Берлин, 14 сентября 2018, 14:33 — REGNUM  Германия и ее партнеры по ЕС рассматривают возможность создания собственной платежной системы для продолжения коммерческой деятельности с Ираном вопреки американским санкциям, заявили 14 сентября в правительстве ФРГ, сообщает британское агентство Reuters.

«Как вы знаете, центральной целью ЕС и немецкого правительства является обеспечение беспрепятственного процесса перехода», — подчеркнул пресс-секретарь правительства ФРГ, имея в виду подготовку отношений между ЕС и исламской республикой к вступлению в силу основных санкций.

«Рассматриваются все варианты», — добавили в правительстве Германии.

Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и восстановлении финансово-экономических санкций против этой страны.

В ответ на это другие стороны соглашения выступили в поддержку сделки, подчеркнув, что примут меры для защиты собственных компаний от давления США.

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Противостояние Ирана и США
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