В Костромской области будут искать нового главу Галича

Галич, Костромская область, , 14:26 — REGNUM Глава города Галич Костромской области Сергей Синицкий подал в отставку, сообщает интернет портал городского округа. Временно исполнять обязанности руководителя будет первый заместитель бывшего руководителя города — Алексей Карамышев.

жесткой критики губернатора за неудовлетворительную работу по подготовке к отопительному сезону

В ГТРК «Кострома» отмечают, что Сергей Синицкий написал заявление об отставке после «». Бывший глава города работал в администрации с 2015 года. Теперь местным депутатам предстоит в ближайшее время объявить досрочные выборы мэра города.

Как сообщало ИА REGNUM, 60% галичских теплосетей изношены. В городе сменили теплоснабжающую компанию перед самым отопительным сезоном. «Региональной тепловой инвестиционной компании» предстоит в кратчайшие сроки провести опрессовку сетей, чтобы успеть устранить все недостатки.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Костромской области сменился глава Костромы. По итогам конкурсного отбора им стал бывший заместитель губернатора области Алексей Смирнов. Его обязанности на посту заместителя главы региона распределили на двух замов главы региона: