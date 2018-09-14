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В Костромской области будут искать нового главу Галича

Политика

Руководитель города подал в отставку

Галич, Костромская область, 14 сентября 2018, 14:26 — REGNUM  Глава города Галич Костромской области Сергей Синицкий подал в отставку, сообщает интернет портал городского округа. Временно исполнять обязанности руководителя будет первый заместитель бывшего руководителя города — Алексей Карамышев.

В ГТРК «Кострома» отмечают, что Сергей Синицкий написал заявление об отставке после «жесткой критики губернатора за неудовлетворительную работу по подготовке к отопительному сезону». Бывший глава города работал в администрации с 2015 года. Теперь местным депутатам предстоит в ближайшее время объявить досрочные выборы мэра города.

Как сообщало ИА REGNUM, 60% галичских теплосетей изношены. В городе сменили теплоснабжающую компанию перед самым отопительным сезоном. «Региональной тепловой инвестиционной компании» предстоит в кратчайшие сроки провести опрессовку сетей, чтобы успеть устранить все недостатки.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Костромской области сменился глава Костромы. По итогам конкурсного отбора им стал бывший заместитель губернатора области Алексей Смирнов. Его обязанности на посту заместителя главы региона распределили на двух замов главы региона:

  • лесопромышленным комплексом, сельским хозяйством и природными ресурсами займется Денис Гальцев;
  • за развитие транспортной сферы и дорожного хозяйства будет отвечать Юрий Маков.

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Отставки и назначения
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