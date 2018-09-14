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СВР не комментирует информацию о высылке «русских шпионов» из Нидерландов

Политика

Швейцарские СМИ сообщили, что после задержания двое граждан РФ были высланы на родину

Москва, 14 сентября 2018, 14:10 — REGNUM  Служба внешней разведки России не комментирует ранее появившуюся информацию о высылке из Нидерландов двух российских граждан, которые подозреваются в шпионаже. Об этом 14 сентября заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Сергей Иванов.

«Служба внешней разведки не комментирует данное сообщение», — заявил Иванов.

Напомним, ранее швейцарское издание Tages-Anzeiger сообщило, что в начале 2018 года в Нидерландах были задержаны двое российских граждан, которые пытались получить доступ к сведениям швейцарской лаборатории Spiez, чья работа касалась расследования химических атак в Сирии и инцидента в британском Солсбери. Также сообщалось, что после задержания «шпионы» были высланы в Россию.

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Спецслужбы и шпионаж
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