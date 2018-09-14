Сунниты выдвинули кандидата на должность спикера Иракского парламента

Багдад, , 14:10 — REGNUM Суннитские партии Ирака выдвинули кандидатуру на пост спикера парламента, им стал губернатор провинции Анбар Мохаммед аль-Халбуси, сообщает 14 сентября Anadolu.

Суннитская партия выдвинула единственного своего кандидата, однако отношение к нему шиитских и курдских фракций пока не определено. Утверждение кандидата должно состояться в субботу 15 сентября.

Напомним, после вторжения в Ирак США и свержения президента Саддама Хусейна, в стране была принята конституция, в соответствии с которой спикером парламента может быть только представитель суннитов. Президентом — курд, а премьер-министром страны — шиит.

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