Южная Корея и КНДР теперь могут быть «на связи» 24 часа в сутки

Кэсон, КНДР (Северная Корея), , 14:01 — REGNUM Южная Корея и КНДР открыли в пятницу, 14 сентября, совместное отделение связи в северокорейском городе Кэсон, сообщает международное новостное агентство France Presse.

Отделение позволит сторонам поддерживать прямые консультации ежедневно, 24 часа в сутки.

«Сегодня здесь открывается новая глава в истории», — заявил южнокорейский министр комитета объединения Чо Мён Гё.

Издание отмечает, что это отделение связи является новым символом мира между Югом и Севером. В офисе будут работать как северокорейские сотрудники, так и южнокорейские.

Именно в Кэсоне было заключено соглашение о перемирии во время Корейской войны (1950 — 1953).

Напомним, 18 сентября состоится саммит между президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Сеул и Пхеньян провели переговоры на военном уровне