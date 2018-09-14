Пятница, 14 Сентября 2018 года
15:16:00 МСК

Южная Корея и КНДР теперь могут быть «на связи» 24 часа в сутки

Политика

Южная Корея и КНДР открыли совместное отделение связи

Кэсон, КНДР (Северная Корея), 14 сентября 2018, 14:01 — REGNUM  Южная Корея и КНДР открыли в пятницу, 14 сентября, совместное отделение связи в северокорейском городе Кэсон, сообщает международное новостное агентство France Presse.

Отделение позволит сторонам поддерживать прямые консультации ежедневно, 24 часа в сутки.

«Сегодня здесь открывается новая глава в истории», — заявил южнокорейский министр комитета объединения Чо Мён Гё.

Издание отмечает, что это отделение связи является новым символом мира между Югом и Севером. В офисе будут работать как северокорейские сотрудники, так и южнокорейские.

Именно в Кэсоне было заключено соглашение о перемирии во время Корейской войны (1950 — 1953).

Напомним, 18 сентября состоится саммит между президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Сеул и Пхеньян провели переговоры на военном уровне

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Переговоры КНДР и Южной Кореи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить