Пашинян – Путин: главные проблемы впереди

Сергей Шакарянц, , 15:48 — REGNUM

Учитывая безусловные реалии дня 13 сентября, считаем необходимым затронуть вопрос о визите премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву и его первых, по сути, целевых переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Во-первых, как следует из слов заявления пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, глава РФ принял приглашение Пашиняна посетить Армению с визитом. По его словам, точная дата поездки пока не определена: «Сроки будут согласованы». Следовательно, московский диалог тет-а-тет будет продолжен. И, увы, следует полагать, на не очень выгодных для Пашиняна условиях. Во-вторых, выступил глава МИД России Сергей Лавров, и хотя говорил он не об армяно-российских отношениях, тем не менее и заявления Лаврова о ситуации в российско-американских отношениях имеют значение для Армении, в том числе в силу ряда заявлений и интервью, данных Пашиняном в Москве. Но вначале о заявлениях Лаврова: «Мы будем и впредь действовать прагматично, реагируя на все недружественные шаги Вашингтона. Вместе с тем убеждены, что интересам и России, и США отвечало бы оздоровление отношений на принципах суверенитета, взаимного уважения интересов, невмешательства во внутренние дела друг друга. Чем быстрее в Вашингтоне избавятся от иллюзий, что нас можно заставить изменить принципиальную позицию, задавив экономическими ограничениями или демонстрацией военного потенциала, тем лучше будет для всех».

Он также подчеркнул, что в Москве серьёзно воспринимают желание главы Белого дома Дональда Трампа наладить отношения, в свою очередь, РФ «готова пройти свою часть пути для выведения двусторонних связей из тупика». «Однако судить о реальной заинтересованности партнёров в конструктивном сотрудничестве можно только по практическим шагам, а вот их как раз нет. Ситуация продолжает последовательно деградировать именно из-за действий Вашингтона, — обратил внимание Лавров. — Если от американского лидера и исходят какие-то позитивные импульсы, то они полностью нивелируются зашкаливающей русофобией в американском истеблишменте, который рассматривает нашу страну как угрозу геополитическому доминированию США, выступает за системное сдерживание России с использованием односторонних санкций и других инструментов давления». Именно поэтому, по словам главы МИД РФ, взаимодействие Москвы и Вашингтона по основным международным вопросам пробуксовывает. «Это негативно сказывается на обстановке в мире, где накопилось слишком много вопросов, которые попросту невозможно решать без сотрудничества между двумя государствами», — резюмировал российский министр. И скажем откровенно — многие пласты этих заявлений Лаврова обязательно коснутся и Армении, как, впрочем, и ряда других государств постсоветского пространства. Взаимоотношения Россия — США решали много вопросов во время госпереворотов в Грузии, Киргизии, на Украине и т. д., вопрос не в оценке происходившего — вопрос в сути. События в Армении показывают, что Ереван также не свободен от участия посла США в управлении страной — одного лишь «окрика» Ричарда Миллза о том, что армянским деловым кругам надо «консультироваться» в посольстве США, прежде чем задумываться о бизнесе с Ираном, чтоб не попасть под действие антииранских «санкций», вполне достаточно как доказательство того, кто правит бал в «новой Армении». Сразу стало противно от плохо скрываемого дурного запаха, исходившего от «работы» прежних послов США в Армении — например, Гарри Гилмора, Майкла Лемона, Мари Йованович, и т. д. вплоть до сегодняшнего Миллза. Редкое исключение составлял посол Джон Эванс, но его-то как раз за проармянство госдепартамент США и выдворил из своих рядов…

В-третьих, и тоже буквально сейчас, грузинский президент Георгий Маргвелашвили на международном форуме в Тбилиси заявил: «Главной опасностью для нас является Россия. Она нарушила территориальную целостность Грузии ещё в 1990-х годах и продолжила эти действия в 2008 году». Он добавил, что Россия выступает против принятого Грузией курса на евро-атлантическую интеграцию, однако этот внешнеполитический курс Тбилиси останется неизменным: «Я призываю нового президента, который будет избран в ближайшее время, на всех международных платформах обязательно напоминать, что Россия напала на Грузию и это нельзя оправдать». Оставим в стороне, что всё в заявлениях Маргвелашвили — ложь. Относительно 2008 г. — он, как и Саакашвили, нагло похерил вердикт работы Международной независимой комиссии Совета министров ЕС по установлению фактов по конфликту в Грузии под руководством Хайди Тальявини, признавшей, что войну в августе 2008-го начала Грузия. Относительно 90-х — борьба народов Апсны (Абхазии) и Южной Осетии за национальную независимость началась задолго до того, как рухнул в конце 1991-го бывший СССР. Принято считать, что началом этой борьбы стало выступление тогда народного депутата СССР (1989−91 гг.), члена Совета Национальностей Верховного Совета СССР, председателя Верховного совета Абхазской ССР Владислава Ардзинба, который на 1-м Съезде народных депутатов СССР призывал союзный центр вспомнить о том, что в далёкие 30-е годы был волюнтаристски уничтожен статус Абхазской ССР и республика была произвольно включена в состав Грузинской ССР. Почему надо спустя столько лет это помнить? Да хотя бы потому, что покойный Ардзинба тогда поднял вопрос о притеснениях всех малых народов СССР со стороны титульных наций союзных республик. Он предложил изменить отношения подчинения между республиками и автономиями на договорные, дабы в случае выхода республики из состава СССР автономии, в неё входящие, могли самостоятельно выбрать свой дальнейший путь. И лишь в качестве примера он привёл договор между ССР Абхазии и ССР Грузии в 1921—1936 гг. Для Армении, до сих пор решающей вопрос о признании независимости Республики Арцах — НКР, всё это имеет важное значение по сей день. Но ещё большее значение имеет то, что, декларируя отсутствие проблем в отношениях с РФ, сегодня премьер-министр Пашинян предпринимает достаточно демонстративные шаги в сторону именно Грузии, словно бы не понимая, что совместить несовместимое невозможно. Впрочем, это болезнь не только «новой Армении», примерно теми же кретинизмами маялось руководство страны во время президентства Сержа Саркисяна, год за годом отправляя на военные учения НАТО в Грузии своих представителей, словно бы «не видя», что в соседней республике натовцы отрабатывают методы и приёмы войны именно против России. Да и в этом году «новая Армения» поступила «по рецепту» Республиканской партии — на одни учения НАТО в Грузии армянские представители отправились, на вторые — воздержались. При наличии заявления С. Лаврова о готовности Москвы «прагматично реагировать на все недружественные шаги США», понимая, что «затаскивание» Грузии в НАТО, инициируемое США (даже в 2008-м, например, Франция и Германия были против этого), из Кремля также воспримут как недружественный шаг, логично предположить, что отношения Армения — Грузия и т. д. также войдут в повестку дня армяно-российских «беспроблемных» отношений.

Теперь — конкретно по визиту Пашиняна в Москву. Как мы и опасались, в одном из главных пунктов сегодняшних двусторонних отношений премьер-министр Армении допустил неслыханную роскошь, предприняв, по сути, попытку обмана российских партнёров. 12 сентября было сообщено, что известная болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева — автор нашумевшего расследования о работе секретных биолабораторий Пентагона у границ России, проведённого для Центра по изучению Ближнего Востока, и разоблачительница поставок вооружений террористам на Ближний Восток из Азербайджана через Болгарию — собирается через несколько дней опубликовать новое расследование с внутренними документами, которое опровергнет заявления представителей Грузии и Армении о том, что эти объекты не нацелены против России и не представляют угрозы для местного населения. Да — ложь Пашиняна начинается с этого. Но и дальше, как оказалось, всё, что заявлял премьер-министр Армении в интервью российскому изданию «Коммерсант», — ложь. Правда, опровергает Пашиняна ресурс EADaily.com, но это опровержение заслуживает того, чтобы на него обратили внимание и сам армянский премьер-министр, и силы, покровительствующие его партии и его блоку «Елк» («Выход»), и все иные заинтересованные стороны, в том числе, разумеется, администрация президента России. В частности, как удалось узнать корреспонденту EADaily, что на секретный объект на территории Еревана (община Аван) были допущены сотрудники одного из региональных российских частных институтов, не имеющие никакого отношения к государству. При этом визитёрам было позволено ознакомиться с помещениями лаборатории, но не с содержимым боксов, где хранятся образцы штаммов, и не с химическими реакторами. Пашиняна частично извиняет лишь одно — он не делал официальных заявлений в ответ на официальное требование со стороны министра иностранных дел РФ С. Лаврова от 11 июня 2018-го, сделанного в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ СНГ («острым вопросом, которым озабочены российские спецслужбы, стало размещение на территории Казахстана и Армении референс-биолабораторий США, которые занимаются сбором биоматериалов. Безусловно, это беспокоит Москву, которая исходит из того, что эти лаборатории вокруг российских границ могут быть использованы против России»). Он всего лишь немного поболтал об этой серьёзнейшей проблеме в армяно-российских отношениях с корреспондентом издания «Коммерсант», и понятно, почему МИД РФ не отреагировал на заявления Пашиняна в этом интервью — внешнеполитическое ведомство России по-прежнему ожидает официальных шагов от правительства Армении, а не голословных заявлений на публику. Не говоря уж о том, что допуск кого-то в референс-биолабораторию Пентагона США (кто платит, тот и «заказывает музыку») в Аване вовсе не означает, что даже и «сотрудников одного из региональных российских частных институтов» отвезли в американские биолаборатории, как минимум Гюмри и родного для премьера Пашиняна города Иджеван. А ведь патриотические круги гражданской общественности Армении с тревогой ещё в начале текущего года сообщали, что в стране уже не 3, а 6 американских референс-биолабораторий. Разумеется, всё это нуждается в многократных проверках и перепроверках. И если уж Пашинян наобещал России свободный доступ везде в этих биолабораториях США, то, надо полагать, он готов гарантировать доступ и военным специалистам от Минобороны РФ, понимающим толк в биологическом оружии, а не только каким-то «сотрудникам одного из региональных российских частных институтов» с непонятно какими полномочиями…

Таким образом, один из узловых моментов, за прояснением которых собирается в Ереван российский президент В. Путин, уже априори известен. Плохо или хорошо, но профессиональный разведчик, пусть даже и на другой должности, вряд ли даст возможность своему армянскому партнёру по диалогу долго юлить и «втирать очки». Рано или поздно — и, конечно, лучше пораньше — Пашиняну придётся выбирать: либо он беспрепятственно будет наводить тень на плетень тезисами о безоблачности и сверхперспективности армяно-российских отношений, имея на руках фактуру (в данном случае — итоговый рапорт военных биологов и микробиологов РФ о том, что в действительности работа референс-биолабораторий Пентагона США в Армении не представляет никакой угрозы вообще), либо он волюнтаристски жертвует отношениями с Россией во имя того, чтобы посол США в Ереване Р. Миллз продолжал давать советы ему, Пашиняну, а также деловым людям Армении с традиционной американской улыбкой и заверениями о том, что США, мол, «всегда рядом» с «новой Арменией». Или вот — как сообщали армянские СМИ, на пару с послом Великобритании будет «увещевать» Пашиняна ни в коем случае не расследовать основания и результаты деятельности американо-британских хозяев Амулсарского золоторудного (с подозрением на содержание и урана…) месторождения. Одно из двух — третьего не дано. Надо быть просто фанатиком курса Сержа Саркисяна, чтобы и после всех разоблачений, а также разоблачений, готовящихся болгаркой Диляной Гайтанджиевой, продолжать «свист» о том, что, как выразился Пашинян в интервью изданию «Коммерсант», «мы приглашаем российских специалистов и готовы обсуждать вопрос о совместном использовании этих лабораторий». Как себе представляет Пашинян «совместное использование» референс-лабораторий США в Армении, допустим, американскими, армянскими и российскими (!) специалистами, если Москва уверена, что все такие биолаборатории по периметру её внешних границ работают именно против России? Думается, несуразность данного заявления Пашиняна более чем очевидна и не нуждается в дополнительных объяснениях.

Сошлёмся на заявление более чем осведомлённого человека — бывшего шефа грузинских спецслужб Игоря Гиоргадзе, хотя оно касается американских референс-лабораторий в Грузии. Но суть-то «научной деятельности» американцев в биолабораториях на территориях бывших союзных республик одна и та же, нет разницы, это Узбекистан, Казахстан, Армения или Грузия. Так вот, Гиоргадзе заявил, что, помимо центральной лаборатории Лугара (т. е. Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии им. Л. Сакварелидзе), которая располагается в 17 км езды от американской авиабазы «Вазиани» под аэропортом Тбилиси, по всей Грузии работают уже несколько таких объектов и небезуспешно, причём именно против России, а также Апсны-Абхазии. В его распоряжение попали документы, свидетельствующие о проведении опасных экспериментов над населением этим центром («лабораторией Лугара»): «Первичное ознакомление с этими документами обжигает руки. Они доказывают, что в лаборатории могли проводиться эксперименты над жителями Грузии. Вот список 30 умерших лиц, проходивших лечение от гепатита С, 24 из них умерли в один день. В графе «причина смерти» значится «неизвестно», и никаких расследований далее не проводилось. Пациенты значатся в документах под номерами». Гиоргадзе также обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой назначить расследование по выяснению факта законности проводимых в Грузии экспериментов, потому что «лаборатория Лугара» действовала с разрешения экс-президента США Барака Обамы и его грузинского коллеги Михаила Саакашвили. «Если эта лаборатория работает ради провозглашённых целей и изучает возможные угрозы здоровью, почему в лаборатории находится патент на «системы доставки заражённых комаров»? Они также заказывали капсулы для токсичных веществ и боеприпасы для стрелкового оружия. Зачем?» — задал вопрос Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве. Он также утверждает, что опыты проводились над людьми, которые соглашались на экспериментальное лечение. Посмеет ли Пашинян и после заявлений И. Гиоргадзе ещё кому бы то ни было утверждать, что американские референс-лаборатории в Армении «никак не могут быть использованы против России»?

Да ладно — чего там! Не дорожит премьер-министр озабоченностями РФ в связи с функционированием под контролем США смертельно опасного биооружия — чёрт с ним, с Пашияном, и чёрт с Арменией, видимо, больше не нуждающейся в доверительности при контактах с представителями высшей власти России. Как Пашинян собирается оправдываться в Иране, куда его, напомним ещё раз, в течение прошедших месяцев текущего года приглашали прибыть как минимум дважды-трижды? Готовы многократно повторить — причём не только для Пашиняна, но и для посла США в Армении Р. Миллза: нетрудно предвидеть, что и иранская дипломатия вскоре потребует от властей Армении свободного допуска на эти американские военные объекты. Причём не каких-то лиц с иранским паспортом, представляющих что-то вроде «сотрудников одного из региональных частных институтов». Из Ирана захотят приехать и проинспектировать досконально все американские военные биообъекты в Армении вот именно военные специалисты — ещё и ещё раз напоминаем о заявлении командующего подразделением безопасности Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана, т. е. гвардии верховного лидера Ирана айятоллы Сейеда Али Хоссейни Хаменеи, генерала Али Насери от 20 июня сего года. В нём генерал Насери предупредил весь мир, что отныне вопросом борьбы с биотероризмом занимаются именно военнослужащие и специалисты КСИР, и «элитные части КСИР готовы противостоять биотерроризму». В случае биотерроризма, знают и утверждают иранские военные из КСИР, «в качестве оружия выступают микроорганизмы или ядовитые соединения, произведённые микробами». Не о том же самом на пресс-конференции в Москве вёл речь бывший глава спецслужб Грузии И. Гиоргадзе? Как собираются власти Армении «вешать лапшу на уши» в дальнейшем военным специалистам России (по линии Минобороны РФ и других ведомств) и военным специалистам КСИР Ирана, специализирующимся конкретно на биооружии? Предлагаем Пашиняну, его команде, как и их покровителям, где бы они ни сидели и какие бы паспорта не имели в карманах, всерьёз задуматься над этим уже сейчас, пока не разгорелся вселенский скандал.

Ещё один вопрос, который, как нам кажется, будет выясняться российским президентом в Ереване в ряду иных вопросов (ну, мы-то ориентируемся пока только на то, что там или здесь заявлял премьер-министр Пашинян — иных подтверждений актуальной повестки дня армяно-российских переговоров пока нет), — это вопрос о дочерней фирме РЖД ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД). Мы не знаем, в действительности ли эта тема «прощупывалась» в ходе прямого контакта Путиным и Пашиняном. Но ориентируемся вновь на его интервью изданию «Коммерсант», предполагая, что раз уж армянский премьер заявил об этом громогласно через СМИ, то, видимо, предложил и российскому президенту обоснования своих обвинений в адрес руководства ЮКЖД. Вспоминаем лето — это был один из скандальнейших эпизодов развёртывания деятельности правительства «новой Армении», глава ЮКЖД Сергей Валько даже нанёс визит к Пашиняну. Напомним, что в ночь на 15 августа сотрудники комитета госдоходов (КГД) Армении предприняли вторжение и провели обыски в офисе ЮКЖД, в результате были конфискованы документы и возбуждено уголовное дело по подозрению в неуплате НДС на сумму 9,7 млн драмов ($19 тыс.). Руководство же ЮКЖД напрочь отвергло обвинения, указав, что всегда исполняло свои обязательства перед Арменией. Ереванская же газета «Грапарак» («Площадь») в августе писала: «Хотя стороны и пытались сгладить инцидент, однако вчера стало известно, что страсти пока не улеглись. Российские власти тяжело перенесли произошедшее и практически поставили ультиматум — освободить от работы председателя КГД Давида Ананяна. Муссируются даже сведения о том, что Давид Ананян собирается написать заявление, поскольку и сам недоволен рамками своих полномочий. Однако пока процесс законсервирован — армянская сторона ведёт переговоры с российской и пытается «без потерь» сгладить произошедшее».

Как видим, вопрос нешуточный. Господин Валько явно, что именно с 15 августа досконально информировал руководство РЖД, а значит, опосредованно также и Кремль, о подробностях налёта армянских налоговиков. И вот в Москве во время интервью Пашинян внезапно выдал: «Там [т. е. в ЮКЖД — прим.], по моим сведениям, предварительным, злоупотребления где-то на $60 млн». По словам Пашиняна, он уже обсудил сложившуюся ситуацию с главой российского государства Путиным. «Могу сказать, что в этом вопросе у меня, у армянского правительства есть полная поддержка президента России. Потому что очевидно, что и президент России очень заинтересован в борьбе против коррупции», — сообщил он, добавив, что вопросы законности и борьбы с коррупцией никак не могут быть интерпретированы в качестве антироссийского действия. Пашинян не уточнил, граждане какой страны совершили противоправные действия. «Этого не могу сказать — это вопрос следствия. Будет следствие. Могу сказать, что у нас в этом вопросе нет никаких разногласий с президентом России», — подчеркнул он. Никак не можем согласиться с этими утверждениями премьер-министра Армении. Потому что даже если предположить, что он в действительности уже обсудил с Путиным «злоупотребления где-то на $60 млн» в ЮКЖД, то полковник ФСБ России, даже пусть подполковник внешней службы КГБ СССР, обязательно потребует доказательств. И не станет обещать поддержку заявлениям о «60-миллионых, где-то, злоупотреблениях», пока не получит идеальные, безупречные доказательства правоты утверждений Пашиняна. Сумма якобы «неуплаты налогов» со стороны ЮКЖД, т. е. $19 тыс., слишком уж отличается от суммы злоупотреблений «где-то, на $60 млн», в конце концов, вменённых Пашиняном фирме ЮКЖД. Так что собрал ли уже Пашинян искомые и надлежащие доказательства? Или мы «внезапно» столкнёмся с прецедентом позорного для Армении случая с «вытуриванием» российского главы фирмы ЗАО «Электросети Армении» (ЭСА) Евгения Бибина летом 2015 г. В чём был тогда скандал? Всё просто — Бибина и вообще российскую сторону в фирме ЭСА публично, причём даже Республиканская партия, обвиняли в «плохом руководстве» и кризисности, чуть ли не банкротстве фирмы ЭСА. И летом 2015-го улицы Еревана гремели «народными протестами» якобы в связи с недовольством рядовых граждан заявкой ЭСА о повышении энерготарифа для потребителей.

Итог был прост — Бибин сбежал из Еревана даже ещё до того, как его официально уволили, и вместо него был назначен «свой», Карен Арутюнян. Но, прибыв в Москву, Бибин точно не сидел и не дрожал от страха. Оттуда, из Москвы, он оперативно напомнил и лично Сержу Саркисяну, и республиканцам, а заодно и всей Армении, что за несколько предыдущих лет фирма ЭСА внесла на счёт президентского фонда («фонда Сержа») сумму в размере $12 млн. Уже один этот факт вызывал недоумение — а как это вдруг «убыточная» компания при нехорошем руководстве русского Бибина умудрилась скопить целых $12 млн, оказавшихся в итоге «в силу обстоятельств» на счету президентского фонда?! И волей-неволей приходилось-то гражданам Армении всерьёз кумекать — а не президент ли Армении косвенно виноват в том, что, «потеряв» $12 млн, компания ЭСА хочет «наверстать упущенное» и именно путём повышения энерготарифа? Затем было хуже — руководство ЭСА под давлением из Москвы было вынуждено (уже без русского Бибина) выставлять дела в арбитраж о взыскании с целого ряда крупных объектов Армении неуплаченных долгов за потреблённую электроэнергию. В списке были же не только такие полузамороженные объекты, как КанАЗ или «Наирит» — там были и… сети крупных универсамов круглосуточного обслуживания, которые, как знают все в Армении, принадлежат именно ближайшему окружению С. Саркисяна и всей верхушке Республиканской партии. Развязка была тоже предсказуемой — учитывая, как годы назад разрывались отношения между С. Саркисяном и РПА с одной стороны и российским бизнесменом армянского происхождения Самвелом Карапетяном. В прессе, и не только Армении, широко публиковались материалы о том, что правительство меняет собственника фирмы ЭСА — вместо «российской» компании РАО ЕЭС собственником станет С. Карапетян в той или иной форме. Все годы после 2015-го оставались сомнения относительно того, кто же стал новым реальным хозяином ЭСА. Но вот в 2018-м правительство Пашиняна громогласно заявило, что всё — «концерт окончен». Вначале сам Пашинян осмелел и «указал на место» С. Карапетяну (апрель 2018-го), а затем и министр энергетики Артур Григорян (май) заявил, что правительство отменило контракт с компанией «Ташир капитал» о передаче в концессионное управление Высоковольтных электросетей (ВЭС). По словам министра, отмена контракта обусловлена наличием в нём невыгодных для государства положений. После этого и позиции С. Карапетяна по фирме ЭСА «закачались», естественно.

Слово «российской» в отношении РАО ЕЭС мы указали в кавычках потому, что достаточно просто заглянуть на официальный сайт этой фирмы, и любой убедится, что РАО ЕЭС давно не российская компания, а «международный холдинг», в котором немалую роль играют фигуры и фирмы, ничего общего с Россией не имеющие. Но ведь на улицах Еревана летом 2015-го не раз и не два звучало, причём с предумышленным «ударением», что готовящееся повышение энерготарифа — это всё «потому, что руководят русские». Задним числом ой как многие будут это отрицать. Однако ж просто следует чистосердечно вспомнить атмосферу лета 2015-го на улицах, в особенности в центре Еревана, с теми же «плясками» и «футболами на асфальте», при прикаченных на проезжую часть мусорных передвижных баках фирмы «Санитек», и перестать врать и самим себе, и миру: вот именно во время так называемого движения «Электрик-Ереван» летом 2015-го кое-кто осуществлял «обкатку» того, чем будоражил столицу руководитель движения «Сделай шаг!», а ныне — премьер-министр «новой Армении» Никол Пашинян. Экскурс же связан с тем, что ситуация с обвинениями в адрес руководства ЮКЖД в «злоупотреблениях где-то на $60 млн» почти как две капли воды похожа на ситуацию вокруг ЭСА и её руководства летом 2015-го. И как бы не вышло, что инкриминируемые Пашиняном обвинения в «злоупотреблениях где-то на $60 млн» к ЮКЖД в итоге не вылились бы в арбитражные иски, за которыми будет скрыто то, а кто в реальности и чем «злоупотреблял»… В любом случае повторим: Путин для Пашиняна — не полигон по испробованию чар, исходящих из глаз армянского премьера. Российский президент, коли и ему «свистнули» о «злоупотреблениях где-то на $60 млн», потребует безупречных документальных доказательств вины ЮКЖД или лично Валько.

Ещё один вопрос, анонсированный Пашиняном, — в рамках визита в Москву он дал интервью также и Russia Today, в котором заявил: «Цена на газ для Армении и сейчас эксклюзивна, но мы ожидаем ещё более низких цен». Уже после визита Пашинян сделал следующие заявления: «Я рассказал Путину, что на самом деле российский газ по льготной цене в 150$ за тысячу куб. м получает компания «Газпром Армения», а не граждане Армении… Это решение не очень способствовало решению данной проблемы, в результате мы решили, что совместными усилиями полностью изучим всю схему ценообразования, и мы попытаемся понять, какие улучшения можно произвести». По его словам, эта информация была для Путина новой. Что здесь правда, а что — нет, не берёмся судить. Хотя известно, что шеф «Газпрома» Алексей Миллер, когда в 2017-м проводил переговоры с тогдашним премьером К. Карапетяном, выразил недовольство тем, что Армения так и не снизила тариф на газ для рядовых потребителей. И «злые языки» утверждали, что «Газпром» предъявил правительству Армении ультиматум: или — или. Мы сомневаемся, что г-н Миллер не информировал никого в РФ о злоупотреблениях, допускающихся в Армении в связи с ценой на российский газ. Тут всё подозрительно, но вот министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян сказал, что инвестиции «Газпрома» «делают российский газ ещё более дешёвым». Кроме того, эти деньги при переходе границы уже вращаются в армянской юрисдикции, вот, казалось бы, поле деятельности для снижения накруток на первоначальную цену. Но Пашинян предпочитает давить на жалость, мол, вы, г-н Путин, были в Гюмри, видели, как бедно там живут люди, и требует «ещё более низких цен». Мы же напомним, что по более дешёвой цене газ из РФ пока получает только Белоруссия — по оценке Минэкономразвития РФ, стоимость поставки российского газа в РБ в 2018—2021 гг. составит $132,2 за тыс. куб. м. Прогнозируется, что с 2022 г. цена газа для РБ может снизиться до $126,4 за тыс. куб. м, в 2023 г. — до $125,1 и в 2024 г. — до $122,2. Но разве же, как и Белоруссия, Армения, помимо прочих связей с Россией там и тут, ещё и участница так называемого Союзного государства России и Белоруссии, благодаря чему у Минска та самая «ещё более эксклюзивная цена на российский газ», о чём сейчас талдычит Пашинян? Речь не о том, реальна ли данная структура — Союзное государство РФ и РБ — или виртуальна. Речь о причине, по которой Белоруссия получает от «Газпрома» более дешёвый газ, чем Армения. А ведь мы подозреваем, что разночтений по двусторонним отношениям между Пашиняном и руководством РФ на деле ещё больше…