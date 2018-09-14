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Партии Макрона и Ле Пен практически сравнялись по популярности — опрос

Политика

Партия президента «Вперед, Республика» потеряла 8% потенциальных голосов относительно июня 2017 года

Париж, 14 сентября 2018, 14:00 — REGNUM  Симпатии французских избирателей разделились поровну между партиями президента Франции Эмманюэля Макрона и лидера националистов Марин Ле Пен, сообщает агенство Prensa Latina 14 сентября.

Проведенный институтом Odoxa опрос показал, что за партию Макрона «Вперед, Республика» готовы проголосовать 21,5% избирателей. Почти столько же — 21% — поддерживает «Национальное объединение Ле Пен». Партия Макрона теряет 8% голосов относительно результата выборов в законодательные органы в июне 2017 года.

Третье место в опросе заняла правая партия «Республиканцы», набрав 14%. Следом расположилось левое движение «Франция непокоренная» с 12,5%.

Напомним, выборы в Европейский парламент пройдут в мае 2019 года.

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Политическая жизнь Франции
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