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Петрова и Боширова не за что преследовать в России — Песков

Политика

Указанные граждане не нарушали российских законов

Москва, 14 сентября 2018, 13:50 — REGNUM  Для преследования граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, объявленных Лондоном причастными к инциденту в Солсбери, у Москвы нет никаких оснований. Об этом 14 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, указанные граждане не нарушали российских законов.

«Нам также неизвестно официально о том, что они нарушали какие-то законы где-то еще в мире», — подчеркнул Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что двое жителей России, которых британские власти подозревают в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, являются гражданскими лицами.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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