Суд в Греции постановил выдать Винника России

Афины , , 13:45 — REGNUM Гражданин Российской Федерации Александр Винник, которого обвиняют в причастности к ряду преступлений в информационной сфере, должен быть выдан на родину. Такое решение принял Верховный суд Греции. Об этом заявил РИА Новости греческий адвокат Винника Илиас Спирлиадис.

«Сейчас слово за министром юстиции, — отметил адвокат. — В соответствии с практикой, решение о выдаче в страну происхождения является приоритетным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля 2017 года на курорте Халкидики в Греции по запросу властей США был задержан Александр Винник. Мужчину обвиняют в отмывании финансовых средств по всему миру, с помощью созданной им криптовалютной биржи BTC-e, а также сговоре с целью легализации средств.

Гражданин РФ себя виновным не признает.

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