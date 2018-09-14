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Суд в Греции постановил выдать Винника России

Политика

25 июля 2017 года на курорте Халкидики в Греции по запросу властей США был задержан Александр Винник

Афины , 14 сентября 2018, 13:45 — REGNUM  Гражданин Российской Федерации Александр Винник, которого обвиняют в причастности к ряду преступлений в информационной сфере, должен быть выдан на родину. Такое решение принял Верховный суд Греции. Об этом заявил РИА Новости греческий адвокат Винника Илиас Спирлиадис.

«Сейчас слово за министром юстиции, — отметил адвокат. — В соответствии с практикой, решение о выдаче в страну происхождения является приоритетным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля 2017 года на курорте Халкидики в Греции по запросу властей США был задержан Александр Винник. Мужчину обвиняют в отмывании финансовых средств по всему миру, с помощью созданной им криптовалютной биржи BTC-e, а также сговоре с целью легализации средств.

Гражданин РФ себя виновным не признает.

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