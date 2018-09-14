Порошенко провозгласил на Украине путь «долой от Москвы»

Киев, , 13:35 — REGNUM Сегодня, 14 сентября, в Киеве стартовал ежегодный международный форум «Ялтинская европейская стратегия».

Открывая форум, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина выбрала путь, который называется «долой от Москвы».

«Мы сегодня с вами идем собственным путем из пункта А, который, по словам украинского мыслителя прошлого столетия Николая Хвылевого, пункт А зовется «Долой от Москвы», в пункт Б — «Даешь Европу». Такой несколько необычный для нас словесный оборот широко употреблялся в украинском языке в 20-х гг. прошлого столетия», — сказал Порошенко.

Глава государства отметил беспрецедентный уровень отношений Украины с США и НАТО.

«Отношения между Киевом и Вашингтоном никогда не были такими близкими и такими эффективными как в последние годы… Наш диалог с НАТО давно вышел за границы партнерского, на уровень настоящих союзников», — добавил Порошенко.

По его словам, война не заставит Украину отказаться от европейской интеграции.

«Дым войны еще не развеялся над этой частью Европы, но сквозь него уже четко видно — Украина может стать и точно станет новой историей успеха, новым простором европейского роста… Следующим поколениям украинцев мы должны передать успешную европейскую страну», — считает Порошенко.

При этом Порошенко отметил, что украинцы опять «встретятся» с ним после выборов 2019 года.

«Главное — не ошибиться на выборах следующего года. Ответить на все риски, на все угрозы мы должны ответить путем очень ответственного выбора, когда нужно будет выбирать не только нового президента и не только новый парламент. Очень важно подтвердить неизменность нашего проевропейского, нашего независимого, нашего государственного курса. У меня нет никаких сомнений, что это так и произойдет. Мы с вами в этом убедимся, когда встретимся в 19−20 годах. Я свою роль вижу, чтобы силой закона и силой убеждения не дать ни единого шанса тем, кто мог бы поставить под сомнение наш собственный путь — путь нашей независимости,… путь европейской и евроатлантической интеграции», — рассказал он.

Он также призвал Евросоюз «пройти свою часть пути» и принять Украину в европейскую семью.

«Европа тоже находится перед выбором. С одной стороны, выбором очень простым и очень сложным. В её двери стучит страна, которая мечтает стать частью европейского дома и свободного мира, которая уже проходит необходимый путь. Украина приняла свое решение и ЕС наконец-то должен принять свое. ЕС должен пройти свою часть пути, а Украина свою», — подытожил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Березенко заявил, что Рада может внести изменения в Конституцию без референдума.

«Процедура четко говорит, если вносятся изменения в преамбулу, конкретные статьи и конкретные разделы, для этого не нужен референдум. Есть четкие разделы, изменение которых требует референдума», — пояснил Березенко.

Напомним, 1 декабря 2017 года президент Порошенко обещал провести Всеукраинский референдум по вопросу вступления Украины в НАТО. Президент Украины выразил уверенность, что результаты голосований будут «такими же убедительно позитивными, как уже вписанный в анналы истории референдум о независимости».