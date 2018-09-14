Глава МИД Германии: «Национализм — мать всех проблем»

Берлин, 14 сентября 2018, 13:44 — REGNUM Национализм, а не миграция является «матерью всех проблем», считает министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Об этом он написал на своей странице в Twitter 14 сентября.
«Мигрантки и мигранты — часть нашего общества. Это наши соседи, наши коллеги. Они наши друзья. Они родители чудесных детей. Обогащение нашей страны. Не миграция, а национализм является матерью всех политических проблем», — написал Маас.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября министр внутренних дел Хорст Зеехофер произнес фразу «миграция — мать всех проблем», за что был подвергнут жесткой критике в средствах массовой информации, а также осужден представителями бундестага.
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