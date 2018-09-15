Почему учения Восток-2018 нужны именно сейчас?

Москва, , 11:31 — REGNUM Стартовавшие 11 сентября на Дальнем Востоке совместные морские и сухопутные учения российских ВС стали крупнейшими за последние 37 лет учениями всех родов войск армии России. Почему именно сейчас настала пора для таких беспрецедентных маневров, рассказывает ИА REGNUM Руслан Хубиев.

После распада СССР США ставили перед собой задачу добиться абсолютного превосходства над Россией к 2018−2020 годам. Сейчас можно считать эти планы провалившимися — односторонний удар со стороны США, одним махом уничтожающий весь военный потенциал РФ, не представляется возможным. Окончательную точку в этом смысле поставило послание Путина Федеральному собранию в марте 2018, где были продемонстрированы новые системы вооружения, обнуляющие мечты США о стратегическом превосходстве.

Но то, чего невозможно добиться одним ударом, масштабным и молниеносным, возможно сделать с использованием тактических усилий и локальных конфликтов. Из этого следует, что классические виды вооружений также не должны предаваться забвению. Важным остается и принцип союзничества, не забытый в ходе учений Восток-2018 с участием подразделений китайской армии.

Читайте статью Почему крупнейшие за 37 лет военные маневры Запад назвал «триумфом Путина» и другие публикации Руслана Хубиева о международной политике.