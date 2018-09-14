Порошенко призвал кандидатов в президенты не разрушать страну «популизмом»

Киев, , 13:14 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко призвал будущих кандидатов на пост главы государства не разрушать страну популизмом. Об этом он заявил 14 сентября на форуме международной организации «Ялтинская европейская стратегия».

«Я призываю вас не разрушать страну, не разрушать ее популизмом, трезво оценивать беспрецедентную сложность стоящих перед Украиной вызовов», — заявил Порошенко.

Президент Украины также призвал кандидатов состязаться реальными политическими программами, а не пустыми обещаниями, что с неба будет «падать манна, горы будут золотыми, реки — молочными, а берега — кисельными».

Напомним, выборы президента на Украине состоятся весной 2019 года. Ранее Порошенко заявил, что планирует объявить о своем решении баллотироваться или не баллотироваться на второй президентский срок тогда, когда начнется избирательная кампания в стране.

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