«Российский шпионаж» захлестнул Нидерланды: Радио REGNUM

Москва, 14 сентября 2018, 14:00 — REGNUM
- КНДР продолжает наращивать потенциал;
- Из Латвии началось бегство капиталов;
- Трампа критикуют за «демонизацию» СМИ;
- «Восток-2018»: Россия применила уникальные «ракеты-невидимки»;
- В Нидерландах заявили о задержании «российских шпионов».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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Читайте ранее в этом сюжете: «Санкционный раж» достиг своего апогея, доллар под угрозой: Радио REGNUM