Strategist: Тайвань крайне важен для обороны и амбиций Китая

Пекин, , 13:06 — REGNUM В ближайшие годы Тайваню может грозить неизбежное объединение с Китаем на тех условиях, которые выдвинет Пекин. Остров необходим КНР не только как стратегически важный район, позволяющий проецировать свою мощь и предупреждать любое вмешательство США. Объединение двух Китаев крайне важно и для председателя КНР Си Цзиньпина, который хочет закрепить свои позиции в качестве ведущего китайского лидера, престиж которого превосходит достижения и Мао Цзэдуна, и Дэна Сяопина. Из-за этого США должны крайне внимательно следить за событиями в Тайваньском проливе, пишет Мальком Дэвис в статье для австралийского издания The Strategist.

Осуществить присоединение Тайваня к Китаю — значит воплотить в жизнь китайскую мечту национального объединения. Став сильным в экономической и военной областях, Китай сможет стать новой Срединной империей — глобальной сверхдержавой XXI века, которая со временем затмит собой США. Целый ряд факторов заставляет китайское руководство оказывать все большее давление на Тайвань. Это и недовольство Пекина лидером Тайваня Цай Инвэнь, которая отвергает концепцию «одного Китая», и улучшение отношений Тайбея с администрацией президента США Дональда Трампа, и одобрение Вашингтоном продажи Тайваню оружия на $1,42 млрд.

Затем, не стоит забывать, что Вашингтон принял законопроекты, позволяющие судам ВМФ США заходить в порты Тайваня, а официальным лицам двух государств посещать страны друг друга. США также открыли на острове Американский институт, ставший фактически посольством США. Сенаторы США из обеих партий внесли на рассмотрение законопроект, в рамках которого Вашингтон будет применять карательные меры против государств, осуществляющих шаги против Тайваня под давлением Китая.

Несмотря на это, Китай постепенно сокращает дипломатические связи Тайваня со странами по всему миру, убеждая государства, прежде признавшие Тайбей, признавать Пекин. Из-за этого Тайвань теряет дипломатическую поддержку. Тем не менее потеря Тайванем поддержки того или иного тихоокеанского или латиноамериканского государства не будет играть значительной роли, если свои связи с Тайбеем укрепят США в рамках своей стратегии по противодействию Китая. Подталкивает Пекин к скорейшему объединению с Тайванем и то, что все меньшее число молодых жителей острова связывают себя с материковым Китаем, несмотря на экономическое стимулирование острова Пекином.

Эксперты указывают, что в Пекине устоялось мнение, согласно которому, несмотря на отношения США и Тайваня при президенте Трампе, у Вашингтона не хватит решительности для начала вооруженных действий против Китая из-за Тайваня. В Пекине уверены, что Вашингтон не посмеет вмешаться из-за громадных издержек, которыми будет чревато такое противостояние. Такая заносчивость опасна.

На этом фоне особенно важную роль играют операции ВМФ и ВВС Китая в Тайваньском проливе. С их помощью Пекин ослабляет боеготовность тайваньских вооруженных сил, а также принуждает правительство Цай Инвэнь согласиться на более примирительный курс в своей политике. Они также позволяют китайским военным собирать разведывательную информацию и отрабатывать возможность непосредственного столкновения.

Если Пекину не удастся с помощью подобных операций заставить Тайбей, может начаться полномасштабное вторжение китайских войск в Тайвань. При этом из-за географии острова его оккупация не будет чем-то простым. К тому же Тайбей готовится к ответному удару, развивая на случай нападения ударный потенциал. Несмотря на это, страна по-прежнему в значительной степени зависит от вмешательства США.

В случае же закрепления КНР на территории Тайваня у Пекина появится возможность использовать его для проецирования своей мощи, оказывая давление на Японию и позиции США в Гуаме. Иными словами, Тайвань является ключевой точкой китайской мощи в западной части Тихого океана. Благодаря обладанию островом Китай сможет полностью использовать свой потенциал запрещения доступа, сдерживая любое вмешательство США в регион. Это, в свою очередь, открывает значительные возможности для формирования новой Срединной империи и восстановления гегемонии КНР над всей Азией. Поэтому Пекин, надеясь на то, что Вашингтон блефует и не встанет на защиту Тайваня, может пойти на военную авантюру. Если же она обернется провалом, крест будет поставлен не только на амбициях КНР по восстановлению своей гегемонии в регионе, изгнав оттуда США, но и на стремлении нынешнего китайского лидера стать пожизненным правителем.

Напомним, ранее в Пекине настоятельно призвали США не делать безответственных комментариев по поводу правительств, которые разорвали дипломатические отношения с Тайванем. Пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан заявил, что решение устанавливать или разрывать дипломатические отношения со страной — это право суверенных государств, которое необходимо уважать.