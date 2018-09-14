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Порошенко исключил риск дефолта на Украине в 2019 году

Политика

«Мы (власти Украины) знаем, что делаем»

Порошенко исключил риск дефолта на Украине в 2019 году
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
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Киев, 14 сентября 2018, 13:04 — REGNUM  В 2019 году Украине не грозит дефолт, несмотря на пиковые платежи по государственному долгу. Об этом, как передает LB.ua, сказал президент страны Петр Порошенко в ходе выступления на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии.

По его словам, эксперты, прогнозирующие дефолт в стране еще в 2014—2015 годах, «не дождутся никакой дестабилизации».

«Мы (власти Украины) знаем, что делаем, — сказал Порошенко. — Защитим Украину в финансовом плане».

По его словам, Украина, несмотря на критику со стороны некоторых политиков, намерена продолжать работать с Международным валютным фондом (МВФ).

Ранее ряд СМИ сообщал, что Украина намерена просить МВФ о принятии новой программы финансовой помощи стране.

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Социально-экономический кризис на Украине
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