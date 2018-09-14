В Киев прибыли экзархи константинопольской церкви

Москва, , 13:03 — REGNUM Направленные патриархом константинопольской церкви Варфоломеем посланники-экзархи прибыли в столицу Украины. Об этом в ходе внеочередного заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) в Москве сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Отмечается, что экзархи прибыли в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ).

«Сейчас мы имеем достоверную информацию о том, что эти представители прибыли на Украину и приступили к работе», — подчеркнул предстоятель РПЦ.

Напомним, по мнению Польской православной церкви, не следует спешить с предоставлением автокефалии церкви на Украине, поскольку такие действия могут углубить раскол в стране.

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